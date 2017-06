Ահաբեկչական սպառնալիքի պատճառով Գերմանիայում ընդհատվել է ռոք փառատոնը

Նյուրբուրգրինգում ահաբեկչության սպառնալիքի պատճառով ռոք համերգն ընդհատվել է, տարհավել է 87 հազար մարդ:

Աշխարհի տարբեր ծայրերից Rock -am -Ring փառատոնին եկած 87 հազար երկպագուներին տարհանել են փառատոնի տարածքից: Ահաբեկչություն նախապատրաստելու կասկածանքով, Գերմանիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է փառատոնի 2 աշխատակցի: Ոստիկանության տվյալով, խոսքը հստակ տեղեկության մասին է: «Վելտ» թերթի տվյալով, աշխատակիցները փառատոնի տարածք փայթուցիկ են անցկացրել: Այս տարի Rock- am -Ring-ում նախատեսված էր ռոքի համաշխարհային հսկաներ Rammstein, System of a Down, In Flames խմբերի ելույթները:

Ահաբեկչական սպառնալիքի պատճառով Գերմանիայում ընդհատվել է ամենախոշոր ռոք փառատոններից մեկը: Համերգն արդեն սկսվել էր, երբ կազմակերպիչները ոստիկանների ուղեկցությամբ դուրս եկան բեմ:

Ռոքի 87 հազար երկպագուների տարհանումն ավել ուշ կանվանեն օրինակելի: Ֆորմուլա մեկի վազքուղին, որտեղ կազմակերպվում է աշխարհի խոշորագույն ռոք փառատոնը, մոտ 90 հազարանոց ամբոխից ազատվեց գերմանական կարգապահությամբ ու բառացիորեն մի քանի րոպեում:

Ահաբեկչություն նախապատրաստելու կասկածանքով, Գերմանիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է փառատոնի 2 աշխատակցի: Ոստիկանության տվյալով, աշխատակիցները փառատոնի տարածք փայթուցիկ են անցկացրել: Բեմին հանգստության կոչ անող փառատոնի կազմակերպիչ Մարեկ Լիբերբերգն ասուլիսի ժամանակ չզսպեց զգացմունքներն ու միջադեպի համար մեղադրեց դաշնային ոստիկանությանը` անգործության համար:

Խոսքը 24-ամյա Անիս Ամրիի մասին է, որը Բեռլինում Սուրբ ծննդյան տոնավաճառում գողացված մեքենայով մխրճվեց ամբոխի մեջ` սպանելով 12 մարդու: Ահաբեկչությունից հետո պարզվեց, որ Ամրին երկար ժամանակ եղել է Գերմանիայի ոստիկանության հսկողության տակ, թմրամիջոցների առուվաճառքի, գողության, բազմաթիվ ծեծկռտուքներ կազմակերպելու պատճառով, բայց նրան չեն ձերբակալել համապատասպան փաստաթղթերի բացակայության պատճառով, ավելին` Ամրին ազատության մեջ էր նույնիսկ ահաբեկչությունից հետո: Բեռլինի ահաբեկչությունն անվանեցին Գերմանիայի անվտանգության համակարգի տոտալ ձախողում: