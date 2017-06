Հայ և տաջիկ ձեռներեցները 1-ին խոշոր գործարար համաժողովոում ներկայացրել են իրենց ներուժը

Հայ եւ տաջիկ գործարարները սկսում են զրոյական կետից եւ սա առաջին խոշոր գործարար համաժողովն է:

Անկախությունից հետո Հայաստանի ու Տաջիկստանի տնտեսական գործակցությունը առանձնապես տպավորիչ արդյունք չի գրանցել: Օրինակ՝ Հայաստանում մինչեւ հիմա Տաջիկական կապիտալով որեւէ ընկերություն չի գործում: Երկու երկրների միջեւ անցած տարվա ապրանքաշրջանառությունը եղել է ընդամենը 350 հազար դոլար: Սա փոքր թիվ է, հատկապես որ բիզնես գործակցության պոտենցյալ կա:

Հայկական կողմը պատրաստ է տնտեսական հարաբերությունները հասցնել քաղաքական բարեկամական հարաբերությունների մակարդակին: Նույն պատրաստակամությունը կա նաեւ տաջիկական կողմում: Տաջիկստանի տնտեսական զարգացման և առևտրի նախարարի կարծիքով` այս փուլում երկու երկրների գործարարների համար մեծ հնարավորություն է բացվել:

Տնտեսական գործակցության քաղաքական հավաստիացումներից հետո դահլիճում են տաջիկական 36 ու ավելի քան 100 հայկական ընկերությունների ղեկավարներ: Բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչների թիրախում են 4 հիմնական ճյուղեր` թեթեւ արդյունաբերություն, տրիկոտաժ, շինարարություն եւ ոսկերչություն:

Գործակցության հիմնական խնդիրը լոգիստիկ է, այսինքն՝ Հայաստանի եւ Տաջիկստանը չունեն ընդհանուր սահման, հետեւաբար ապրանքների արտահանման մասով կան ճանապարհային դժվարություններ: Սակայն խնդիրը լուծելի է երրորդ երկրներով տարանցման միջոցով:

Ասիական Ֆոնդային բորսայի գլխավոր տնօրենիին հատկապես հետաքրքիր է Հայկական բանկային համակարգը: Տաջիկստանի բանկային համակարգը զիջում է հայկականին եւ բանկիրների հետ հանդիպման ժամանակ փնտրում են փորձի փոխանակման եւ գործակցության տարբերակներ:

Գործակցության մյուս ոլորտը բարձր տեխնոլոգիաներն են: Հայաստանն այս առումով Տաջիկստան արտահանելու հսկայական պոտենցիալ ունի եւ հյուրերն արդեն հայտնել են այս ոլորտում գործակցելու ցանկության մասին:

Շնորհանդեսներից հետո հանքարդյունաբերության, գյուղմթերքի վերամշակման, քիմիական, ոսկեգործության, շինանյութերի արտադրության, տուրիզմի եւ բանկային ոլորտների գործարարները հանդիպեցին be to be ֆորմատով։ Այս հանդիպումների արդյունքը առաջիկա տարիներին` տնտեսական ցուցանիշներով: