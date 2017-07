ՊՈՍՏ ՖԱԿՏՈՒՄ 16.07.2017 - Թողարկում 24/ POST FACTUM

Պոստ Ֆակտումը ոչ թե վերապատմում, այլ հետահայաց բացատրում է շաբաթը:

1.Այս շաբաթ Բրյուսելում տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որտեղ ընթացան բանակցություններ՝ բանակցությունների համար: Ի՞նչ հայտարարեց Մինսկի խումբն արդեն հայտնի է, իսկ ի՞նչ չասացին, բայց ակնարկեցին համանախագահները ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ՇՐՋԱՊՏՈՒՅՏ-ից հետո:

2. Հայ-ամերիկյան հարաբերությունների տնտեսական հեռանկարները թվերով ու ցուցանիշներով՝ ՀՀ Նախագահի սեղանին: Առևտրատնտեսական հարաբերություններ, որ ռեստարտի կարիք ունեն: 2 տարում կես միլիարդ դոլարի ներդրում արդեն կա, ի՞նչ է նախատեսվում առաջիկայում գործակցության ծիրում` ԱՐՄՈ-ԱՄԵՐԻԿԱՆՈ:

3. Կենտրոնական բանկը պատրաստվում է թարմացնել թղթադրամները: Ովքե՞ր կլինեն պատկերված և ովքե՞ր են առաջարկել Հենրիխ Մխիթարյանին պատկերել թղթադրամների վրա: Չարենցն ասաց մնաս բարով, գալիս է նիակը ճակատագրով: Նոր սերնդի ԴՐԱՄ 3.0:

4. Այս շաբաթ Ֆռեզնոյում մեկնարկեց ամերիկահայ գրող Վիլիամ Սարոյանի տան թանգարան դարձնելու շինարարությունը: Նա, ում սիրտը լեռներում է, ում անունն Արամ է ու ով Մարդկային կատակերգություն է կերտել ինքը հյուրերին կդիմավորի ու կպատմի իր մասին: ՍԱՐՈՅԱՆԻ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ:

5. «Ավրորա» մարդասիրական մրցանակաբաշխության այս տարվա հաղթող Թոմ Քաթինան հանդես է եկել ուղերձով, որը բացառիկ իրավունքով առաջին անգամ ցուցադրում է Պոստ Ֆակտումը: Առաջադրումների փուլը սկսված է եւ արդեն հայտնի է «Ավրորա»-ի եկող տարվա միջոցառումների օրերը: ԱՎՐՈՐԱ-3. ՄԵԿՆԱՐԿԸ ՏՐՎԱԾ Է:

6. Ժամանակակից արվեստի ամենակրեատիվ արտիստները Երեւանում ու Գյումրիում են: Ում ու ինչի համար են նրանք պատրաստվում համերգի: Բիենալեում հաղթանակը Հայաստանը կապիտալիզացնում է, ստեղծելով սեփական ԱՐՏԱՍՈՎՈՐ ՍՏԱՆԴԱՐՏ/STAND ART-ը:

7. Կաթոլիկ հոգևորականը իմի է բերել Վատիկանի արխիվներում Հայոց ցեղասպանության մասին ապացույցները մեկ ամբողջ 7 հատյակում: Արտակ Ալեքսանյանի բացառիկ հարցազրույցը Պապական Արեւելագիտության ինստիտուտի դեկանի հետ, որը հավաքել է Ցեղասպանության ԱՐԽԻՎ - ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐ:

8. Եվ վերջում` THE BEST OF