Նախագահը ներկա է գտնվել «ԴիջիԹեք էքսպո-2017» տեխնոլոգիական ցուցահանդեսի բացմանը

«ԴիջիԹեք էքսպո-2017»-ի շրջանակներում կանցկացվեն գործարար հանդիպումներ, մրցույթներ և սեմինարներ:

IT ինդիկատորը «Դիջիթեք Էքսպո»-ի մուտքի մոտ է: Արևային էներգիան էքսպոյից էքսպո տարածքն ընդլայնել է, ու հասել ցուցահանդեսի տանիքին: Մի ամբողջ հատվածի տերն ու տիրակալը ճշգրիտ ճարտարագիտությունն է: Նախագահ Սարգսյան ամենաշատը այդտեղ կանգ առավ, պոլիտեխնիկի ուսանողների նախագծերն ուսումնասիրեց: Մեկը մյուսից կարևոր ու հեռանկարային:

Ամեն անգամ լսելով վթարների մասին՝ ուսանողուհիները ձեռքները ծալած չեն նստում: Գլուխ գլխի են տվել, տարբերակ գտել, որ ղեկին վարորդի աչքը չկպնի: Ելքը դետեկտորն է: Հենց վարորդը քնի, ազդանշանային համակարգը կմիանա:

Կենտրոնում Հայաստանի առաջին էլետրամոբիլն է: Այն նախագծած, ու հենց Հայաստանում թիմով հավաքած հեղինակը երկու տարի է օգտագործում: Երկու ժամ հոսանքով լիցքավորում է, 50 կիլոմետր քշում:

Երիտասարդ մասնագետները ներկայացնում են նաև երկուսը մեկում` էլեկտրամոբիլի հնարավորությունները համատեղում են ինքնավարի հետ, այնպես, որ էքստրեմալ իրավիճակում մեքենան արգելակի:

Հենց այստեղ` be to be` բիզնեսը բիզնեսի հետ` արտասահմանյան ու հայկական, նստում են դեմ դիմաց` այ այսպես, ու համագործակցության պլաններ մշակում: Գերմանական «ՋԻ ԱՅ ԶԵԹ»-ի աջակցությամբ, ԵՄ համաֆինանսավորմամբ` Դիջիթեքում 9 հայկական ընկերություն է ներկայացաված: Ամեն ինչ` ՓՄՁ զարգացման համար: Գերմանիայի դեսպանի զրույցը Սերժ Սարգսյանի հետ հենց այդ թեմայով է:

Շախմատիստ Զավեն Անդրեասյանը` 2016-ի Հայաստանի չեմպիոնը, ֆեդերացիայի նախագահին պատմեց` ինչպես ցանկացած խաղ դարձնել թվային և ցույց տալիս օնլայն:

Անսպասելի իրավիճակ հակառակ կողմում` գլխավոր հերոս Սևանը կաշառակերներին է բացահայտում:

Կաշառակերության դեմ պայքարի` IT տարբերակը մշակել են «Թումոն» ու ԵՄ-ը: Խաղացողը ճիշտ ընթացքով գնա, կաշառակերությունից սևացած աշխարհը կկանաչի:

«Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիայի տաղավարում զուգահեռ նաև հանգանակություն է. արդյունքում ևս մեկ լաբորատորիա կստեղծվի: Նաև մեծ փազըլ են հավաքում` դրա մասերը լաբորատորիաների քանակին համապատասխան են:

Վերջում պիտի ստանան ռոբոտ պատրաստող երեխաների պատկեր: Փազլներից մեկը Նախագահը դրեց` փոքրիկ աղջկա դեմքն ամբողջացավ: