Առաջին տիկինը մասնակցել է տուն-ինտերնատում կազմակերպված հարսանեկան արարողությանը Տարեցների միջազգային օրը Տուն-ինտերնատում նշել են հարսանեկան արարողությամբ: Կատվով տիկինը ցանկանում է մնալ անանուն: Տոնական օրը, սիրելի կատվի ներկայությամբ ու աշնանային տրամադրությամբ կվայելի մեկ բաժակ սուրճը: Ասում է՝ իր համար ամենակարուերը եղանակն է: Իսկ ներսում իսկական հարսանեկան իրարանցում է: Միանգամից երկու զույգ: Տարեցների միջազգային օրը առաջին տուն-ինտերնատում միանգամից երկու ընտանիք է կազմվում: Նավգախմբի տղաները նույնպես պատրաստ են: Ռեպերտուարը` հարսանեկան, պարային: Առաջին անգամ են նման մեծ առիթի նվագելու, խոստանում են` հուսախաբ չանել` ուրախ է լինելու: Տոնական սեղանների պատասխանատուն այսօր նույնպես տոնական է: Շեֆ խոհարար Ժասմինան տարին տասներկու ամիս գոհացնում է քմահաճ տատիկներին ու պապիկներին, այս օրը բացառություն չէ: Քիչ էր մնում ուշանային, բայց արարողության ճիշտ սկզբին հասան նաեւ ամուսնական մատանիները: Այս կարեւոր օրը նորապսակների կողքին կլինեն նաեւ հարազատները: Հուզված ու անակնկալի եկած, մորաքրոջն է եկել ամուսնացնելու: Ոտքից գլուխ հագած, կապած, պատրաստ սպասում է հրավերին: Ուստա Վոլոդյան, այսօր պարելու տրամադրություն ունի: Նորապսակները մեծ աղմուկ չէին ուզում, բայց բարձրաստիճան հյուրեր են գալու: Տարեցների օրն ու երկու նորապսակներին շնորհավորելու է եկել նաեւ առաջին տիկինը: Ամեն ինչ ավանդական, պսակադրության բոլոր կանոններով. քահանայի օրհնություն, ամուսնության վկայական ու նաեւ նվերներ` առաջին տիկնոջից: Վերջում էլ` հարսանեկան պար: