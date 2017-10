Just Black. Հայկական նորաստեղծ ապրանքանիշն առաջարկում է միայն սև զգեստներ և աքսեսուարներ

Դիզայներ Գայանե Մանուկյանը Երևանում ներկայացրել է իր ստեղծած հագուստների հավաքածուն, որտեղ գերիշխողը սևն է:

Just Black-ն է: Հայկական նորաձևության մեջ առաջինը, որը ներկայանում է միայն սև հագուստով: Միայն համարձակների ու սևի սիրահարների համար: Just Black-ի 42 լուքերը ներկայացրին 17 մոդելները. հագուստից մինչև աքսեսուարներ՝ տղամարդկանց, կանանց համար: Just Black հագուստ կլինի նաեւ երեխաների համար:

4 ամիս առաջ հիմնված ստեղծարար թիմի նպատակն է սև գույնը մատուցել նորովի, փոխել սեւ գույնի մասին պատկերացումները: Just Black-ի հիմնադիր Գայանե Մանուկյանի խոսքով՝ իրենք ցույց են տալիս, որ սեւն ունի բոլոր գույների երանգները: Այս հավաքածուն նաեւ ցույց է տալիս, թե ինչպես պետք է համադրել սևի երանգները:

Վերջում դիզայների անակնկալն է. սև հագուսների և աքսեսուաների ցուցադրությունից հետո բեմահարթակին միակ սպիտակ զգեստն է: Բոլոր զգեստները կարելի է պատվիրել: Նոր սկզբի խորհրդանիշ` սպիտակ զգեստը կվաճառվի աճուրդով: Ստացված հասույթով սահմանամերձ բնակավայրերում բարեգործական ծրագրեր կիրականացնեն:

Ցուցադրության դրես կոդը սև հագուստն է. Միջոցառման ներկա են շոու-բիզնեսի դեմքեր, դիզայներներ, գործարարաներ և նորաձևության բլոգերներ: Խանութը գործելու է օնլայն հարթակում։ Դիզայների խոսքով, Just Black-ի նպատակն է արտադրանքը մասսայական դարձնել: Կլինեն դասական, ամենօրյա ու նաեւ երեկոյան հագուստներ ու աքսեսուարներ: Just Black-ում արդեն մտածում են եկող տարվա հավաքածուների մասին: