MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2018. Havana-ն ճանաչվել է տարվա լավագույն տեսահոլովակ

Քարդի Բիի I like it երգը ճանաչվել է ամառվա լավագույն երգ:

Նյու Յորքի Radio City դահլիճում առաջինը ելույթ է ունեցել ամերիկուհի ռեպեր Քարդի Բին է: Լավագույն նոր արտիստ մրցանակը հենց նրան է բաժին հասել: Քարդի Բիի I like it երգը ճանաչվել է ամառվա լավագույն երգ: Երգչուհին այս տարվա մրցանակաբաշխության ամենաշատ նոմինացված արտիստն է:

Երգչուհի Կամիլա Կաբելոն արժանացավ միանգամից երկու մրցանակի: «Հավանա» տեսահոլովակը ստացավ MTV-ի գլխավոր մրցանակը` ճանաչվելով տարվա տեսահոլովակ և Կամիլային դարձնելով տարվա երգչուհի: Youtube-ում տեսահոլովակի դիտումները անցել են 1 միլիարդը:

Լավագույ հիպ-հոպ տեսահոլովակ անվանակարգում հաղթել է ռեպեր Նիկի Մինաժի Չան-լի տեսահոլովակը: Լավագույն ռոքը` Imagine dragons-ի whatever it takes տեսահոլովակն է: Երեկոյի ամենաշատ անվանակարգերում հաղթած երգը Չայլդիշ Կամբինոյի This is America երգն է, այն հաղթող է ճանաչվել 3 անվանակարգում: