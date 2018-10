Համաշխարհային ֆուտբոլային աստղ Յուրի Ջորկայեֆի բացառիկ հարցազրույցը

Ջորկաեֆը կարևորել է ՖԿՄ գագաթնաժողովը աշխարհի ու Հայաստանի համար Նա նաև անկեղծացել է, որ տեսնում է հայկական ֆուտբոլում, հուսով է` մի օր դա կլինի:

«Arrive en Armenie - twitter.com/youridjorkaeff»: Մարզաշխարհի ամենահայտնի ֆրանսահայը Երեւան ժամանեց Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի նախօրեին: Այդ մասին առաջինը տեղեկացրեց Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի առաջին դեմքերին, թվիթերով:

Յուրի Ջորկաեֆը համոզված է, որ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության նախագահության ստանձնումով, Հայաստանը նոր` ավելի բարձր մակարդակի հարբերություններ կստեղծի երկների հետ:

«Առաջին հերթին, սա կարեւոր է Ֆրանկոֆոնիայի համար, երկրորդ հերթին` Հայաստանի: Շատ երկների ներկայացուցիչներ գալիս են այստեղ, ծանոթանում քաղաքականությանը, ժողովրդավարությանը, նոր կապեր հաստատում: Բոլոր ֆրանկոֆոն երկների համար է կարեւոր այս գագաթնաժողովը», -ասել է Յուրի Ջորկաեֆը:

Վերջին 4 տարվա ընթացքում Ջորկաեֆը պարբերաբար լինում է Հայաստանում բարեգործական նպատակներով: Վազքի մարաթոն, ֆուտբոլ, լեգենդների հանդիպում, պաշտոնական ընդունելություններ եւ ֆուտբոլի խնդիրների քննարկումներ: Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նոր կազմից անձնապես շփվել է միայն Արթուր Վանեցյանի հետ: Մեկ անգամ ու հասցրել են կարեւոր հարցեր քննարկել:

«Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նոր նախագահի հետ խոսել ենք ազգային հավաքականի, ընդհանուր հայկական ֆուտբոլի առաջընթացի մասին: Ակնհայտ է, որ ֆուտբոլը Հայաստանում աստիճանաբար շատ կարեւոր է դառնում երեխաների եւ դեռահասների համար: Եվ սա պետք է լինի զարգացման գլխավոր ուղին»:

Ազգերի լիգայի խաղարկությունը Ջորկաեֆը լավ հնարավորություն է համարում մեր թիմի համար: Խմբում մրցակցությունը հավասար է, հաղթելու հավանականությունը` մեծ:

«Ազգերի լիգայի խաղարկությունում Հայաստանը մրցում է հավասար խաղամակարդակ ունեցող թիմերի հետ, այլ ոչ` թոփ հավաքականների: Այս պարագայում, հաղթելն ավելի իրատեսական է դառնում. դա ֆուտբոլիստներին կօգնի հոգեբանորեն պատրաստվել ավելի կարեւոր խաղերի»,- նկատել է Ջորկաեֆը:

Աշխարհի չեմպիոնը հորդորում է հասկանալ` որն է հայկական ֆուտբոլի ապագան: Այդպես, ըստ Ջորկաեֆի, արդյունքի հասնելն ավելի հեշտ կլինի:

«Այս երկիրը, այստեղի ֆուտբոլը, այստեղի երկրպագուներն արժանի են ամենալավին: Պետք է ուրվագծել այդ հեռանկարը եւ գնալ դրա հետեւից»:

Ջորկաեֆը խոստովանեց` իրեն տեսնում է հայկական ֆուտբոլում: Ե՞րբ, ի՞նչ պաշտոնում, ի՞նչ կարգավիճակով` երկրորդական է:

«I hope one day, really, really !!!»: