Բրենդային նորաձևության տները հայցում են չինացիների ներումը

Սև ուրբաթը բառացիորեն սև է իտալական հագուստի հանրահայտ մոդելավորողներ D&G-ի համար: Աշխարհահչակ բրենդը ռասիստական սկանդալի կոնտրոնում է իր գովազդային հոլովակի պատճառով:

Հոլովակում չին մոդելը փորձում է ավանդական չինական փայտիկներով ավանդական իտալական ուտեստ համտեսել: Տեսարանն, ըստ չինացիների, ստացվել է ծիծաղելի, անփույթ, վիրավորական ու ռասիստական տարր է պարունակում: Լաքշրի հագուստի տունը մեղադրվեց ռասիզմի մեջ: ու պահանջեցին հոլովակը Youtub-ից հեռացնել: Իրավիճակն ավելի լարվեց, երբ D&G-ի համահիմնադիր Ստեֆանո գաբանայի ինստագրամի էջում ռասիստական տեքստեր հայտնվեցին: Ավելի ուշ, նույն էջում հայտնվեց անգլերեն NOT ME գրությունը, Ստեֆանոն ներողություն խնդրեց ու բացատրեց որ հեղինակն ինքը չէ` էջը ենթարկվել է հաքերային հարձակման: Բայց իրավիճակը դրանով չփոխվեց, բրենդային հագուստի հետ գործակլցեղ մոդելները նույն NOT ME գրությամբ ֆոտոներ տեղադրեցին համացանցում հասկացնելով, որ այլևս չեն աշխատի ռասիստ մոդելավորողների հետ:

Ստեֆանոն ու Դոմենիկոն փորձեցին լարվածությունը մեղմել համատեղ ուղերձով, որի վերջում չինարեն ներողություն խնդրեցին:

Սև ուրբաթի նախօերին չինական օնլայն խանութների խոշորագույն հարթակները ` Taobao, Tmall 7 JD -ն D&G-ի ապրանքներից հրաժարվել են: Շանհայում նախատեսված ցուցադրությունն էլ չեղարկվել է: