I like it նախագծի մասնակիցները համերգներով ներկայանում են մարզերում

I like it նախագծի առաջին եթերաշրջանի ավարտից հետո փոքրիկ արտիստները Հայաստանի տարբեր մարզերում հանդես են գալիս համերգներով:

I like it նախագծի մասնակիցների 3-րդ կանգառը Վարդենիս: Մինչև այս փոքրիկ աստղերը հասցրել են 2 համերգ տալ Մասիսում՝ ֆրանկոֆոնիայի այգու բացմանը և Արարատում՝ մետաղագործների օրվա առիթով: Փոքրիկները բեմում էին Միհրան Ծառուկյանի և Նիկ էգիբյանի հետ: 4-ժամանոց համերգը վարում էին I like it նախագծի հաղորդավարներ Արփի Գաբրիելյանը և Ստեփան Հովհաննիսյանը:

I like it -ի առաջին եթերաշրջանը ավարտվեց հունիսի 2-ին՝ 8-ամյա Լինա Ադիբեկյանի հաղթանակով:

Փոքրիկ աստղերը վայելում են հանդիսատեսի սերը դեռ մրցութային փուլերից: Այժմ էլ «Արմենիա Թիվի»-ն ստանում է բազմաթիվ զանգեր, գլխավոր հարցը՝ երբ կսկսվի I like it մրցույթի 2-րդ եթերաշրջանը: Պրոդյուսերական թիմը չի հանրայնացնում, մնում է միայն հետևել «Արմենիա»-ի եթերին և իմանալ նախագծի մեկնարկի և տարիքային խմբի մասին: